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Тосун — автор лучшего гола Лиги чемпионов сезона-2016/17 по версии болельщиков

15 июня 2017, четверг. 17:19. Футбол

Нападающий «Бешикташа» Дженк Тосун признан автором лучшего гола Лиги чемпионов сезона-2016/17. Таковы итоги голосования, проводившегося на официальном сайте УЕФА.

Мяч Тосуна в матче группового этапа с «Бенфикой» (3:3) набрал 41 % голосов и был признан лучшим голом минувшего розыгрыша Лиги чемпионов.

Второе место занял гол нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича в ворота «Реала» (1:4) в финальном матче Лиги чемпионов.

Третьим стал гол, забитый форвардом «Реала» Криштиану Роналду в матче группового этапа со «Спортингом» (2:1).

Посмотреть гол Тосуна можно на официальном сайте УЕФА.

Болельщики признали гол Тосуна в матче с «Бенфикой» лучшим на групповом этапе ЛЧ
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
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ФК Бешикташ Лига чемпионов — Футбол
Новости. Футбол
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