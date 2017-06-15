Тосун — автор лучшего гола Лиги чемпионов сезона-2016/17 по версии болельщиков

Нападающий «Бешикташа» Дженк Тосун признан автором лучшего гола Лиги чемпионов сезона-2016/17. Таковы итоги голосования, проводившегося на официальном сайте УЕФА.
Мяч Тосуна в матче группового этапа с «Бенфикой» (3:3) набрал 41 % голосов и был признан лучшим голом минувшего розыгрыша Лиги чемпионов.
Второе место занял гол нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича в ворота «Реала» (1:4) в финальном матче Лиги чемпионов.
Третьим стал гол, забитый форвардом «Реала» Криштиану Роналду в матче группового этапа со «Спортингом» (2:1).
Посмотреть гол Тосуна можно на официальном сайте УЕФА.
Болельщики признали гол Тосуна в матче с «Бенфикой» лучшим на групповом этапе ЛЧ