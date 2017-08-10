Контракт Панюкова с «Зенитом» рассчитан на три года

«Зенит» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Андрея Панюкова, предыдущим клубом которого был литовский «Атлантас». Соглашение 22-летнего форварда с клубом из Санкт-Петербурга рассчитано на три года.
«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Андрея в Санкт-Петербурге и желает футболисту новых побед вместе с сине-бело-голубыми», — говорится в сообщении.
Напомним, во время последнего межсезонья бывший футболист московского «Динамо» проходил сборы с «Зенитом».
Панюков в интервью «Чемпионату» рассказал о своём переходе в стан сине-бело-голубых.