«Краснодар» объявил о переходе Налдо в «Эспаньол»

Защитник «Краснодара» Налдо продолжит карьеру в «Эспаньоле», который согласовал с российским клубом трансфер 28-летнего бразильца.
Налдо стал футболистом «Краснодара» летом 2016 года, перейдя в стан «быков» из лиссабонского «Спортинга». В активе Налдо 24 матча в составе «горожан» и два гола.
«Коллектив ФК «Краснодар» благодарит Налдо за работу и желает ему успешного продолжения карьеры в Испании», — говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара».
Как сообщает официальный сайт «Эспаньола», контракт Налдо с каталонским клубом рассчитан на три года с возможностью продления ещё на год.
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