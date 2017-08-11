Форвард «Боки» Павон, которым интересовался «Зенит», подписал новый контракт

Нападающий «Бока Хуниорс» Кристиан Павон, интерес к которому ранее проявлял «Зенит», подписал новое соглашение со своим нынешним клубом. Как сообщает пресс-служба «Боки», новый контракт с 21-летним аргентинцем рассчитан до 2022 года.
Также увеличена и сумма отступных за футболиста. По некоторым данным, теперь она составляет около € 30 млн.
Что касается интереса «Зенита», клуб из Санкт-Петербурга предлагал за Павона € 18 млн, а самому игроку — контракт на четыре года. Однако «Зенит» хотел выплатить сумму за Павона в три этапа, что не устраивало «Боку».
Фотографию из офиса «Бока Хуниорс» можно посмотреть в клубном «твиттере».
«Бока Хуниорс» увеличит отступные за Павона, которым интересовался «Зенит»