Кверквелия, Кокорин и Игнатьев претендуют на звание MVP 5-го тура РФПЛ

Спортивный портал «Чемпионат» предлагает посетителям принять участие в выборе самого ценного игрока 5-го тура РФПЛ. Эксперты, журналисты и представители лиги уже предложили свои кандидатуры. На данный момент в голосовании лидируют Соломон Кверквелия («Локомотив»), Александр Кокорин («Зенит») и Иван Игнатьев («Краснодар»).
У читателей нашего портала есть реальная возможность повлиять на результаты, приняв участие в голосовании «Выбери лучшего в туре». Кроме того, учитываются результаты опроса в соцсети «ВКонтакте».
На звание MVP 5-го тура РФПЛ также претендуют: Тимофей Калачёв, Хорен Байрамян (оба — «Ростов»), Ярослав Годзюр («Урал»), Мирослав Маркович («СКА-Хабаровск»), Зе Луиш, Квинси Промес, Марио Пашалич (все — «Спартак») и Исмаэл («Ахмат»).