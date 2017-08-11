Клуб из Европы сделал предложение «Уралу» по переходу Лунгу

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о будущем полузащитника команды Чисамбы Лунгу, отметив, что по замбийскому футболисту есть предложение от европейского клуба. Хавбек выступает за уральскую команду с 2010 года.
«В «Урал» поступило предложение от клуба из Европы по трансферу полузащитника Чисамбы Лунгу. Сейчас никаких подробностей не будет. Когда Лунгу поставит подпись под контрактом, тогда всё расскажем. До этого момента он игрок «Урала», который очень многое сделал для команды» — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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