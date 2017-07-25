Егоров: был в шоке, когда у Лунгу зафиксировали офсайд в матче «Динамо» — «Урал»

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров разобрал спорные эпизоды матча второго тура РФПЛ «Динамо» — «Урал» (0:1). Игру обслуживала бригада судьи Владимира Москалёва.
«55-я минута, у Лунгу офсайда нет, но звучит свисток. Очень грубая ошибка в простой ситуации. Если помощник арбитра, работающего в РФПЛ, допускает такую ошибку, это не очень хорошо. И у меня тоже бывали ошибки. Бывало, что заклинивало, и объяснить это невозможно. Бывает, что футболист мажет с метра по воротам. Потом смотришь и не понимаешь, почему так произошло. Я даже в шоке после просмотра такого момента.
На 10-й минуте судья должен был дать игроку в оранжевой форме жёлтую карточку за движение рукой в сторону головы футболиста „Динамо“. Может быть, Владимир этого не увидел. В такой ситуации было недопустимо не показывать карточку игроку „Урала“, — сказал Егоров в эфире программы „Свисток“.