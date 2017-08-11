«Ливерпуль» отклонил запрос Коутиньо о трансфере

Руководство «Ливерпуля» стоит на своём и не намерено продавать полузащитника Филиппе Коутиньо. В клубе выступили с официальным заявлением, в котором говорится, что бразилец продан не будет.
В ответ Филиппе Коутиньо, в услугах которого заинтересована «Барселона», обратился к руководству с просьбой отпустить его. Футболист отправил официальный запрос о трансфере по электронной почте, но получил отказ. Об этом на своей странице в "Твиттере" информировала журналистка Goal Мелисса Рэдди.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» отклонил два предложения «Барселоны». Каталонцы готовы заплатить за 25-летнего бразильца € 85 млн.
«Ливерпуль» в официальном обращении сообщил, что не продаст Коутиньо