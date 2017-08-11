«Ливерпуль» в официальном обращении сообщил, что не продаст Коутиньо

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, в услугах которого заинтересована «Барселона», не покинет команду во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает руководство мерсисайдского клуба. Заявление было опубликовано на официальном сайте «Ливерпуля».
«Мы хотим внести ясность и высказать свою позицию относительно возможной продажи Филиппе Коутиньо. Окончательная позиция клуба заключается в том, что никакие предложения по Филиппе мы принимать и рассматривать не будем. Он останется игроком футбольного клуба «Ливерпуль», — говорится в заявлении.
Клопп: нет цены, за которую «Ливерпуль готов продать Коутиньо