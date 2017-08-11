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«Ливерпуль» в официальном обращении сообщил, что не продаст Коутиньо

11 августа 2017, пятница. 12:13 Футбол

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, в услугах которого заинтересована «Барселона», не покинет команду во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает руководство мерсисайдского клуба. Заявление было опубликовано на официальном сайте «Ливерпуля».

«Мы хотим внести ясность и высказать свою позицию относительно возможной продажи Филиппе Коутиньо. Окончательная позиция клуба заключается в том, что никакие предложения по Филиппе мы принимать и рассматривать не будем. Он останется игроком футбольного клуба «Ливерпуль», — говорится в заявлении.

Клопп: нет цены, за которую «Ливерпуль готов продать Коутиньо
Источник: Официальный сайт ФК "Ливерпуль" Сообщить об ошибке
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Ливерпуль ФК Барселона Филиппе Коутиньо Трансферы
Новости. Футбол
11 августа 2017, пятница
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