Панюков включён в заявку «Зенита-2» для участия в первенстве ФНЛ

Для участия в первенстве Футбольной национальной лиги в заявочный лист «Зенита-2» включён 22-летний нападающий Андрей Панюков, сообщается на официальном сайте ФНЛ. В петербургской команде Панюков будет выступать под 33-м номером.
О переходе Панюкова в «Зенит» из литовского «Атлантаса» было объявлено 10 августа. Контракт форварда рассчитан на три года.
Напомним, что во время последнего межсезонья бывший футболист московского «Динамо» проходил сборы с «Зенитом».
Помимо «Динамо» и «Атлантаса» Панюков ранее выступал за «Химки», «Спартак-Нальчик», «Балтику», французский «Аяччо» и португальскую «Брагу».
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