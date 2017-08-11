«Милан» лишился Бильи из-за травмы примерно на четыре недели

Полузащитник «Милана» Лукас Билья не сможет помочь итальянской команде в ближайших матчах.
Как сообщает официальный сайт россонери, 31-летний хавбек сегодня прошёл медицинское обследование, у него диагностировано повреждение мышцы левого бедра. На восстановление аргентинцу понадобится ориентировочно четыре недели.
Таким образом, Билья пропустит матчи раунда плей-офф Лиги Европы с македонской «Шкендией» и старт нового сезона Серии A.
Напомним, что Билья перешёл в «Милан» из «Лацио» в летнее трансферное окно, подписав трёхлетний контракт.