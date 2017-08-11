Ляказетт, Озил и Уэлбек — в атаке «Арсенала» на матч с «Лестером»

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Лестер Сити» на матч 1-го тура английской Премьер-лиги, который состоится сегодня. Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс».
С первых минут в нападении лондонской команды появятся Месут Озил, Дэнни Уэлбек и новичок Александр Ляказетт.
«Арсенал»: Чех, Холдинг, Монреаль, Колашинац, Бельерин, Эль-Ненни, Джака, Окслейд-Чемберлен, Озил, Уэлбек, Ляказетт.
«Лестер»: Шмейхель, Симпсон, Морган, Магир, Фукс, Марез, Ндиди, Джеймс, Олбрайтон, Окадзаки, Варди.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Лестер Сити». Начало встречи — в 21:45 мск.