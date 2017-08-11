«Арсенал» со счётом 4:3 победил «Лестер» в первом матче нового сезона АПЛ

«Арсенал» победил «Лестер Сити» в матче открытия нового сезона английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 4:3.
Уже на 2-й минуте новичок «канониров» Александр Ляказетт открыт счёт своим голам в АПЛ. Спустя три минуты Синдзи Окадзаки восстановил равенство, а на 29-й минуте Джейми Варди вывел гостей вперёд. В концовке первого тайма Дэнни Уэлбек с передачи ещё одного новичка «Арсенала» Зеада Колашинаца сравнял счёт.
В начале второй половины игры Варди оформил дубль, но судьба матча решилась в последние 10 минут — вышедшие на замену Аарон Рэмси и Оливье Жиру забили по голу и принесли «Арсеналу» победу со счётом 4:3.
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В главных ролях – Антонио Конте, Пеп Гвардиола, Жозе Моуринью, Юрген Клопп и даже «новый Юрген Клопп».