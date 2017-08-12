Варди: три гола на выезде — это позитивный результат для «Лестера»

Оформивший дубль в первом матче стартовавшего сезона английской Премьер-лиги нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди поделился мнением о поражении своей команды от «Арсенала» в гостях. «Лисы» уступили в Лондоне со счётом 3:4.
«Такое случалось с нами в последние три сезона. Потеря концентрации стоила нам очков. У нас было немало шансов, к сожалению, мы не все из них реализовали.
Три гола на выезде — это позитивный результат, мы вернёмся к тренировкам и постараемся разобраться с проблемами», — цитирует форварда Sky Sports.
Жиру: знал, что у меня будет шанс в игре с «Лестером»