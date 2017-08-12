Жиру: я остаюсь в «Арсенале»

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру, чей гол на 85-й минуте принёс победу «канонирам» над «Лестер Сити» (4:3) на старте 25-го сезона английской Премьер-лиги, заверил, что останется в составе лондонского клуба согласно контракту, рассчитанному до лета 2019 года.
«Я остаюсь в «Арсенале», — цитирует 30-летнего нападающего сборной Франции издание L`Equipe.
Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Эвертона», «Вест Хэма» и некоторых французских клубов. В игре с «Лестером» Жиру появился на поле на 67-й минуте.
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До конца декабря Жиру не начал ни одного поединка АПЛ в основе. Но за две недели Оливье превратился в главную фигуру в составе «Арсенала».