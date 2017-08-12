Марку Силва: 3:3 в матче «Уотфорд» — «Ливерпуль» — это справедливый результат

Главный тренер «Уотфорда» Марку Силва поделился впечатлениями от ничьей с «Ливерпулем» (3:3) в домашнем матче первого тура АПЛ.
«Думаю, это справедливый результат. Мы провели очень хороший первый тайм, действовали интенсивно и агрессивно. Мне не понравились первые 25 минут второго тайма. Ожидали, что «Ливерпуль» прибавит, но мы сами тоже должны были заиграть лучше. Команда допускала ошибки, но в целом справилась.
Болельщики гнали команду вперёд, это помогло игрокам. Нужно играть с таким же настроем во всех матчах», — цитирует Силву BBC Sport.
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