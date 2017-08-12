Щенников: гол «Спартака» особо не повлиял на ЦСКА, мы играли в свою игру

Защитник ЦСКА Георгий Щенников прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в матче 6-го тура российской Премьер-Лиги.
«Всю игру играли очень агрессивно и старательно. Ждали шанса, дождались и в итоге победили. Гол в наши ворота особо не повлиял, мы играли в свою игру, хотели победить, в итоге получилось.
Значит ли мой гол, что я превращаюсь в бомбардира? Думаю, вряд ли. За счёт чего удалось зажечь в концовке матча? За счёт старания. Всей команде спасибо, молодцы», — сказал Щенников в эфире телеканала «Наш футбол».
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