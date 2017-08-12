Гончаренко: ЦСКА перевернул дерби за счёт Головина, его действие стало решающим

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» в матче шестого тура РФПЛ, выделив полузащитника Александра Головина. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» и завершилась со счетом 2:1 в пользу «армейцев».
«Я думаю, что перевернули игру за счёт Головина. Его действие стало решающим. Нельзя было поверить, что мы проигрывали. Мы были лучше и никак не заслуживали поражения. Футболисты держали в голове то, что произошло в матчах с «Рубином» и «Локомотивом». Но у этой команды есть характер, за счёт этого удалось изменить исход. Головин достаточно хорош. Это не открытие. От него в каждой игре можно требовать такое, какое он сделал сегодня.
Опять забил Щенников? Он должен подключаться к атакам, и я рад, что он начал правильно располагаться при атакующих действиях. Когда работают два фланга, это грозное оружие.
Была ли замена Алексея Березуцким тем же оружием, что мы попытались использовать в матче с «Рубином»? Это не то же самое. У «Рубина» был Жонатас, а сегодня был Мельгарехо, поэтому нам не требовались три защитника на поле. Сегодня мы играли достаточно качественно, провели много атак. Рад, что исполнительское мастерство у нас сегодня оказалось выше», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».
Видео голов доступно в «твиттере» РФПЛ.