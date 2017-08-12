Ари вернулся в Москву после операции по пластике передней крестообразной связки

Нападающий «Локомотива» Ари, который в конце июля перенёс операцию по пластике передней крестообразной связки в одной из клиник Рима (Италия), вернулся в Москву.
«Нападающий вернулся из Рима. Теперь бразилец продолжит восстановление в медицинском центре Баковки, который оснащён всем необходимым оборудованием, под контролем врачей клуба», — сообщает пресс-служба «Локомотива».
Ари получил травму во время выездного матча 2-го тура Премьер-Лиги с ЦСКА (3:1), в котором он забил гол и сделал голевую передачу.
Фото доступно в «твиттере» «Локомотива».