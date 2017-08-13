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Гвардиола: поздравляю всех — «Манчестер Сити» стал сильнее

13 августа 2017, воскресенье. 00:59 Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о победе над «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:0) в матче первого тура чемпионата Англии.

«Мы смотрели все вчерашние и сегодняшние матчи Премьер-лиги и видели, какая напряжённая борьба идёт с первых дней сезона. «Брайтон» — новичок АПЛ, который боролся с энтузиазмом, подогреваемый поддержкой болельщиков. Уже в первые минуты матча у нас были голевые моменты, а когда игра вошла в ритм, было трудно прорваться к воротам противника, который оборонялся вдесятером. Мы контролировали контратаки, допустили только один острый момент у своих ворот, — это неплохая статистика для выездного матча Премьер-лиги.

Хочу ещё раз поблагодарить клуб: в команде появились молодые игроки, которые будут с нами четыре-пять лет. Это молодые футболисты с большим талантом. В прошлом сезоне к нам перешли Лерой и Гюндоган, а теперь в команде Бернарду, Данило, Менди и Кайл, — возраст ребят позволит им играть ещё много лет. Так что поздравляю всех: мы стали сильнее», — цитирует Гвардиолу сайт «Ман Сити».

Компани: «Манчестер Сити» показал прогресс по сравнению с прошлым сезоном
Источник: Официальный сайт "Манчестер Сити" Сообщить об ошибке
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