Компани: «Манчестер Сити» показал прогресс по сравнению с прошлым сезоном

Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани поделился мыслями о победе над «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:0) в матче первого тура чемпионата Англии.
«В первом тайме мы должны были оставаться терпеливыми, ведь они хорошо защищались и имели чёткий игровой план. Сезон будет длинным, но мы показали прогресс по сравнению с прошлым сезоном. Нам удалось забить, поскольку мы показали терпение», — цитирует Компани BBC Sport.
Во втором туре АПЛ «Брайтон» на выезде сыграет с «Лестер Сити» (19 августа), а «Манчестер Сити» примет «Эвертон» (21 августа).
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