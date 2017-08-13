«МЮ» отклонил предложения «Интера» и «Тоттенхэма» по Марсьялю

«Манчестер Юнайтед» отклонил предложения «Интера» и «Тоттенхэм Хотспур» по поводу перехода нападающего Антони Марсьяля, сообщает Football Italia. По данным источника, «Интер» пытался взять Марсьяля в аренду с правом выкупа, тогда как «Тоттенхэм» был готов к полноценному трансферу.
Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил, что рассчитывает на Антони Марсьяля в предстоящем сезоне.
В прошлом сезоне Марсьяль отметился 4 голами в 25 матчах АПЛ и потерял место в основном составе «МЮ».