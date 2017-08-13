«Тоттенхэм» согласовал с «Аяксом» условия перехода Давинсона

Защитник «Аякса» Давинсон Санчес близок к переходу в «Тоттенхэм Хотспур», сообщает The Sun. В лице 21-летнего колумбийца тренерский штаб «шпор» видит замену Кайлу Уолкеру, который этим летим перешёл в «Манчестер Сити». Сумма трансфера оценивается примерно в £ 35 млн.
По данным источников, «Тоттенхэм» уже согласовал с Давинсоном условия личного контракта.
Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Интера».
В минувшем сезоне Давинсон провёл 32 матча за «Аякс» в чемпионате Нидерландов, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.