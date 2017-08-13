Ан. Миранчук: могу только поддерживать брата: «Наглей, лезь вперёд!»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился мнением о своей игре в нынешнем сезоне, а также рассказал о прогрессе брата Алексея.
«Я вернулся из аренды в родной «Локо» и сразу почувствовал, что впереди необходимы мне как футболисту нагрузки, испытания. Было видно, что тренер готов мне доверять. И теперь всё зависит от меня — работать, работать, стараться чаще появляться на поле.
Брат — это опора. С ним хорошие отношения в жизни. И, конечно, понимание на поле. Иногда проскочит такое и на тренировке, и в игре — на автомате что-то остроумное получается, неожиданный ход, и кто-то подмечает: «Братья, хорош!». Лёша стал увереннее в себе. Я могу только поддерживать его: «Всё правильно делаешь, наглей, лезь вперёд!». Это как по щелчку произошло в один момент», — приводит слова Антона Миранчука официальный сайт «Локомотива».