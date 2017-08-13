Погба: чтобы сезон «МЮ» был хорошим, нужно выиграть всё

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился ожиданиями от нового сезона.
«Что можно будет считать хорошим сезоном? Если мы выиграем всё! Мы «Манчестер Юнайтед» и хотим вновь стать большим клубом. Хотим выигрывать больше трофеев, лучше выступить в Премьер-лиге, и, конечно, мы рады возвращению в Лигу чемпионов. Мы здесь для того, чтобы совершать великие дела.
Должен ли я проявлять больше лидерских качеств? Нет, я тот, кто я есть. Я разговариваю с игроками, подбадриваю их. Мне 24, но на поле возраст не имеет значения. Когда я был моложе, делал то же самое», — цитирует Погба Sky News.
Погба: да, «МЮ» — худшая команда в мире, но мы выиграли три трофея