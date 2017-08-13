Митрюшкин попал в сферу интересов «Бенфики»

«Бенфика» заинтересовалась голкипером «Сьона» Антоном Митрюшкиным. Португальский клуб пока не делал предложений швейцарцам о трансфере российского футболиста, но активно следит за его выступлениями, информирует издание Record.
Митрюшкин является воспитанником московского «Спартака», а за «Сьон» выступает с 2016 года. В текущем сезоне 21-летний вратарь провёл четыре матча в чемпионате Швейцарии, пропустив четыре гола и два раза отстояв на ноль. Контракт Митрюшкина со «Сьоном» рассчитан до 2019 года.
«Сьон» с Митрюшкиным проиграл «Цюриху» в чемпионате Швейцарии