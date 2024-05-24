Хесус Медина назвал отличия жизни в Москве от жизни в Нью-Йорке

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина ответил на вопрос, в чём заключаются отличия жизни в Нью-Йорке и Москве. Напомним, с 2018 по 2022 год парагвайский футболист выступал за «Нью-Йорк Сити».

— В чём главные отличия жизни в Нью-Йорке и Москве? Может быть, три главных преимущества?

— Москва — прекрасный город. Не хочу сравнивать — это два замечательных города. До перехода в ЦСКА я ничего не знал о Москве, потому что для Парагвая Россия – слишком далёкая страна. Но семья моей девушки путешествовала ещё в СССР, поэтому они заверили меня, что Москва — чудесный город. Что касается преимуществ, то, наверное, в Нью-Йорке гораздо больше туристов. Плюс, как я уже сказал, я чувствую себя здесь безопасно. А ещё здесь очень чистые улицы! И снег я полюбил. И сырники! Всегда беру — очень вкусно, — сказал Медина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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