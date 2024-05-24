Бабич уйдёт из «Спартака» по окончании сезона — Sportal

Центральный защитник «Спартака» Срджан Бабич покинет красно-белых по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Sportal.

По информации источника, после завершения чемпионата Европы — 2024 сербский защитник перейдёт в «Црвену Звезду». Подчёркивается, что переговорный процесс, длившийся на протяжении нескольких месяцев, близок к завершению.

Напомним, Бабич выступал за «Црвену Звезду» с 2017 по 2022 год.

В нынешнем сезоне Бабич принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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