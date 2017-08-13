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Григорян: что на прощание сказал Базелюку? «А теперь, Костя, давай сам»

13 августа 2017, воскресенье. 13:30 Футбол

Александр Григорян, который после поражения от «Динамо» (1:3) в матче шестого тура российской Премьер-Лиги объявил об уходе с поста главного тренера «Анжи», поделился мыслями о перспективах форварда Константина Базелюка. После поражения дагестанцев от «Локомотива» (0:1) в третьем туре чемпионата Григорян назвал Базелюка трусом.

«Что на прощание сказал Базелюку? «А теперь, Костя, давай сам». Не знаю, откуда столько критики в его адрес, считаю его одарённым нападающим — техничным, быстро принимающим решения, обладающим высокой степенью точности. Он должен понять, что лично для него есть футбол.

Кто-то просто получает от игры удовольствие, а кто-то воспринимает игру как войну. Если Базелюк начнёт это делать, а он может и в Хабаровске показал, что способен быть на поле бойцом, то будет играть. Нужно переломить это в себе, тогда Базелюк останется в Премьер-Лиге. Нет — будет играть в первом дивизионе", — сказал Григорян в интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.

Григорян: один человек сказал мне:«Большую часть Премьер-Лиги ты проболтал»
Самый эпатажный тренер Премьер-Лиги (теперь уже бывший) – о своей отставке, шутках и прощании с «трусом Базелюком».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анжи Александр Григорян Константин Базелюк
Новости. Футбол
13 августа 2017, воскресенье
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