Почеттино: «Тоттенхэм» контролировал ход матча, но нам помогла красная карточка

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от победы над «Ньюкасл Юнайтед» в матче первого тура АПЛ. Встреча проходила в Ньюкасл-апон-Тайне на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «шпор».
«Мы знали, что „Ньюкасл“ будет играть узко и глубоко. Трудно было быстро перемещать мяч. „Тоттенхэм“ контролировал ход матча, но нам помогла красная карточка Джонджо Шелви. На мой взгляд, она была очевидной.
Думаю, мы заслужили победу. Было непросто найти пространство и создать моменты. Если бы Гарри Кейн забил в конце матча и сделал счёт 3:0, результат был бы немного более справедливым", — сказал Почеттино в эфире BBC Sport.
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