«Краснодар» — «Амкар»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Амкара» на матч шестого тура российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня. Встреча пройдёт на стадионе ФК «Краснодар».
«Краснодар»: Сафонов, Янбаев, Мартынович, Гранквист, Газинский, Жоаозиньо, Каборе, Перейра, Классон, Ристич, Игнатьев.
«Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Конде, Рязанцев, Комолов, Баланович, Бодул.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Амкар». Начало встречи — в 20:00 мск.