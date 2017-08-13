Шалимов: счёт закономерен, «Краснодар» сегодня не заслужил победу

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвёл итоги домашнего матча 6-го тура российской Премьер-Лиги с «Амкаром». Встреча, проходившая сегодня в Краснодаре, завершилась вничью со счётом 1:1.
«Счёт закономерен. При счёте 1:0 не было обострений, теряли мячи, пропускали контратаки. Моментов у соперника было очень много. А когда мы пропустили, они опять встали сзади. Мы пару моментов создали, но это всё не то. Думаю, мы сегодня не заслужили победу", — заявил Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».
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