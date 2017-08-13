Манчини — о том, способен ли Кокорин забить 35 голов в одиночку: надеюсь, что да

Главного тренера «Зенита» Роберто Манчини на пресс-конференции после домашней победы над «Ахматом» (4:0) спросили, способен ли нападающий Александр Кокорин забить 35 голов за сезон в одиночку. Перед началом сезона итальянский специалист сказал, что Артём Дзюба и Кокорин должны забивать на двоих минимум 35 голов.
«Надеюсь, что да», — ответил Манчини.
В прошедшем матче Кокорин забил один из мячей, записав себе в актив шестой гол в текущем сезоне.
Кокорин забил гол в четвёртом матче РФПЛ подряд впервые в своей карьере