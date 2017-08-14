Вальверде: «Реал» — явный фаворит в битве за Суперкубок, но есть ответный матч

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение от «Реала» (1:3) в первом матче за Суперкубок Испании.
«Мне не кажется, что счёт на табло отображает реальную разницу между нами и „Реалом“. Они забили трижды, но мы сыграли хорошо и имели свои моменты. Однако создавать опасные моменты — это одно, гораздо важнее забивать голы. Не верю, что нам не хватает мастерства в завершающей стадии, но сегодня „Реал“ был лучше в этом компоненте. Второй гол мадридцев больно ударил по нам. Поздравляю соперника, а мы постараемся реабилитироваться в следующем матче.
Это очень неприятный счёт, так что «Реал» стал явным фаворитом в борьбе за Суперкубок. Но нам предстоит ещё ответный матч. После поражения хочется поскорее провести следующую игру, чтобы постараться реабилитироваться. Мы немного озадачены, но у нас есть время на восстановление.
Мы — «Барселона», поэтому у нас должен быть лучший состав. У нас ещё есть время до 31 августа, чтобы подписать новичков, но я хочу оценить уровень тех, кто уже есть в моём распоряжении», — приводит слова Вальверде Marca.
Ответный матч в Мадриде «Реал» и «Барселона» проведут 17 августа.