Руководство и тренерский штаб «Шальке-04» ни в коем случае не собираются расставаться с полузащитником Леоном Горецкой. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета гельзенкирхенского клуба Клеменс Тённис.
«Шальке-04» сделает всё, чтобы удержать Горецку в своих рядах», — приводит слова Тённиса интернет-портал Goal.
По ходу и после минувшего сезона СМИ неоднократно сообщали о заинтересованности некоторых европейских грандов в услугах этого футболиста. В числе этих клубов упоминалась и мюнхенская «Бавария».