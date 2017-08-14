175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Тённис: «Шальке-04» сделает всё, чтобы удержать Горецку в своих рядах

14 августа 2017, понедельник. 06:58 Футбол

Руководство и тренерский штаб «Шальке-04» ни в коем случае не собираются расставаться с полузащитником Леоном Горецкой. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета гельзенкирхенского клуба Клеменс Тённис.

«Шальке-04» сделает всё, чтобы удержать Горецку в своих рядах», — приводит слова Тённиса интернет-портал Goal.

По ходу и после минувшего сезона СМИ неоднократно сообщали о заинтересованности некоторых европейских грандов в услугах этого футболиста. В числе этих клубов упоминалась и мюнхенская «Бавария».

Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Шальке-04 Леон Горецка
Новости. Футбол
14 августа 2017, понедельник
06:59 С. Индзаги: «Лацио» хотел отомстить «Ювентусу» за поражение в Кубке Италии
06:58 Тённис: «Шальке-04» сделает всё, чтобы удержать Горецку в своих рядах
06:44 Вальверде: надеюсь, Деулофеу преуспеет в «Барселоне»
06:37 Диего Коста: уважаю Конте как великого тренера, но не уважаю как человека
06:25 Геркус: возможно, успеем оформить трансфер нападающего до встречи со «Спартаком»
06:07 Христов: «СКА-Хабаровск» провёл достойный матч с «Рубином»
05:40 Шалимов: игроки «Краснодара» много ошибались и пропускали быстрые атаки «Амкара»
05:18 Зырянов: «Зенит-2» забил больше голов, чем создал моментов
05:11 Дибала: «Ювентус» сыграл с «Лацио» с менталитетом мелкой команды
04:59 Зидан: игра Асенсио меня не удивила
03:27 «Гремио» проиграл «Ботафого», Луан не попал в заявку на матч
03:18 Вальверде: «Реал» — явный фаворит в битве за Суперкубок, но есть ответный матч
03:03 «Краснодар» — «Амкар» — 1:1. Видеообзор матча
02:58 Бубнов: не готов назвать «Зенит» чемпионом, но к этому всё идёт
02:41 Иньеста: непонятно, почему так много людей на «Камп Ноу» поддерживали «Реал»
02:33 Арбелоа: даже 12 человек не смогли победить «Реал»
02:12 Месси стал рекордсменом по количеству голов в ворота «Реала»
02:07 Серхио Рамос: Роналду не симулировал, а потерял равновесие
01:58 Зидан — 1-й тренер «Реала», не проигравший в первых трёх матчах на «Камп Ноу»
01:51 Зидан: горжусь игроками «Реала», они заслужили победу, но титул ещё не выигран
01:40 Бускетс: «Барселона» должна кого-нибудь приобрести
01:40 «Реал» намерен оспорить удаление Роналду в матче с «Барселоной»
01:18 Роналду повторил жест Месси при праздновании гола
00:59 «Крылья Советов» выкупили у донецкого «Олимпика» защитника Немчанинова
00:50 «Реал» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу» в первом матче за Суперкубок Испании
00:43 «Барселона» — «Реал»: Роналду был удалён, получив жёлтую карточку за симуляцию
00:24 Аллегри: «Ювентус» сыграл ужасно в матче с «Лацио» за Суперкубок Италии
00:22 Дзагоев: терпение и опыт помогут ЦСКА в первом матче с «Янг Бойз» в ЛЧ
00:14 Краневиттер: рад, что смог сыграть и что «Зенит» победил
13 августа 2017, воскресенье
23:57 «Ахмат» подаст жалобу на судейство в матче с «Зенитом»
23:52 Гол и голевой пас Неймара помогли «ПСЖ» разгромить «Генгам»
23:43 Неймар забил свой первый гол за «ПСЖ» в дебютном матче
23:40 «Лацио» вырвал победу у «Ювентуса» в матче за Суперкубок Италии
23:36 Каррера поблагодарил фанатов «Спартака» за поддержку
23:32 Кокорин после 6 игр повторил свой результат прошлого сезона по системе «гол+пас»
23:27 Дзагоев: матч ЦСКА со «Спартаком» удался на ура!
23:25 Аленичев: «Енисей» победил «Авангард» за счёт мастерства, более высокого класса
23:23 «Зенит» стал самой посещаемой командой 6-го тура РФПЛ
23:15 «Зенит» — «Ахмат» — 4:0. Видеообзор матча
23:03 Гаджиев: «Амкар» провёл свой лучший матч в сезоне по содержанию
22:50 Кононов: «Ахмат» играл достаточно хорошо до удаления в матче с «Зенитом»
22:45 Лунёв — об игре рукой за пределами штрафной: моя ошибка, удалять надо было
22:41 Паредес: «Зенит» провозгласили чемпионом как-то рановато
22:38 Кокорин: про бомбардирскую гонку ещё рано говорить
22:34 Манчини: «Ахмат» — сильная команда, играть с ними нелегко
Все новости RSS
Партнерский контент