Хави: У. Дембеле нужно доказать, что у него менталитет для игры в «Барселоне»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес, защищающий ныне цвета катарского клуба «Аль-Садд», считает, что испанский гранд поступает правильно, пытаясь приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле. Правда, Хави отметил, что молодой игрок должен будет доказать свою востребованность, если будет приобретён каталонским клубом.
«Дембеле – очень разносторонний футболист, обладающий внушительными игровыми качествами и физической подготовкой. Но мы должны принять во внимание, что ему ещё 20 лет. Он очень талантлив, однако Дембеле нужно доказать, что у него менталитет для выступления в «Барселоне». Что же касается суммы отступных за него, то сегодня любой сильный футболист стоит больших денег», — цитирует Хави Eurosport.
Ранее сообщалось, что «Боруссия» отстранила Дембеле от тренировок за отсутствие на одной из них без уважительной причины. Ранее француз потребовал у «Боруссии» продать его в «Барселону», однако дортмундцы отклонили предложение сине-гранатовых, требуя за игрока не менее € 150 млн.