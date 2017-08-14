Агент: заиграет ли Головин в Германии, покажет время, у него контракт с ЦСКА

Агент полузащитника ЦСКА Александра Головина Олег Артёмов рассказал о возможном интересе дортмундской «Боруссии» к футболисту. Как стало известно «Чемпионату», представители дортмундской «Боруссии» 12 августа посетили столичное дерби ЦСКА — «Спартак». Интерес для немцев представляли два футболиста: Александр Головин и Квинси Промес.
«Мне ничего не известно об интересе Дортмунда к Александру Головину. Представители клуба со мной не контактировали. Сможет ли он заиграть в Германии, покажет только время, посмотрим. Пока Головин играет в ЦСКА и у него действующий контракт с «армейцами». Говорить о каких-то перспективах – преждевременно», — сказал Артёмов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Скауты «Боруссии» Д следили за Головиным и Промесом на матче ЦСКА — «Спартак»