Скауты «Боруссии» Д следили за Головиным и Промесом на матче ЦСКА — «Спартак»

Как стало известно «Чемпионату», представители дортмундской «Боруссии» 12 августа посетили столичное дерби ЦСКА — «Спартак». Интерес для немцев представляли два футболиста: Александр Головин и Квинси Промес. По итогам матча кандидатура Промеса в качестве возможного варианта покупки отпала, а игра Головина на скаутов «Боруссии» произвела впечатление. Они продолжат следить за полузащитником «армейцев», и в частности планируют посетить домашнюю игру ЦСКА против швейцарского «Янг Бойз» в квалификационном раунде Лиги чемпионов 23 августа.
ЦСКА вырвал победу у «Спартака» в московском дерби, проигрывая к 83-й минуте