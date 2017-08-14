Лео: цель «Ахмата» — претендовать на участие в Лиге Европы

Нападающий «Ахмата» Лео Родригес Лима рассказал, как далось решение покинуть «Коринтианс», а также поведал о целях, которые стоят перед его новой командой.
«Решение оставить «Коринтианс» было принято совместно с моими родителями и агентами. Это было трудное решение, потому что я был в клубе с детства. У меня в Бразилии было всё хорошо.
Что касается «Ахмата», цель нашей команды состоит в том, чтобы претендовать на участие в Лиге Европы. Если говорить о чемпионате России, то он довольно сильный.
Сегодня я нахожусь далеко от семьи и друзей, но это путь, который я выбрал. Я только месяц здесь. Адаптация проходит медленно. В «Ахмате» есть и другие бразильцы, которые помогают мне. Пока я один, но скоро родители приедут ко мне», — цитирует Лиму UOL.
В сезоне-2017/18 Лео принял участие в 6 матчах и забил 2 гола.