РФС запретил «Кубани» регистрировать новых игроков

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) вынесла запрет на регистрацию «Кубанью» новых футболистов до выплаты задолженности клубом бывшему голкиперу команды Евгению Фролову за расторжение контракта, о чём сообщает официальный сайт РФС.
Помимо этого «Кубань» обязана будет выплатить Фролову, выступавшему в составе краснодарского клуба в сезоне-2015/16, проценты за задержку зарплаты.
Также палата приостановила производство по делу Ивелина Попова о привлечении «Кубани» к ответственности из-за невыплаты игроку компенсации за расторжение контракта и признала недействительной сделку с футболистом. Заявление румына Георге Букура о применении санкций в отношении «Кубани» за неисполнение решения палаты о выплате Букуру долгов по зарплате за два полных месяца, за неиспользованный отпуск и за задержку выплаты задолженностей.