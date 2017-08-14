Орлов: у Кокорина хватит заряда на весь сезон, он уже иначе не может играть

Телекомментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос об игре форварда «Зенита» Александра Кокорина.
«Думаю, у Кокорина хватит заряда на весь сезон. Он уже иначе не может играть. Я вижу, что Александр с удовольствием играет. Раньше он был альтруистом, раздавал все мячи, когда надо было самому забивать, а сейчас стал эгоистом. В спорте себялюбие и эгоизм — это как раз хорошие качества. Ты должен всё время выделяться, быть первым. В жизни это плохое качество, если всех расталкиваешь и бежишь к финишу. Но спорт, особенно профессиональный, иногда шутит с моральными основами.
В матче с «Ахматом» игрок соперника сбил Кокорина, не дав возможности забить ещё гол. Там надо было удалять защитника, и я неправильно сказал во время репортажа про жёлтую карточку", — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».