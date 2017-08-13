Кокорин после 6 игр повторил свой результат прошлого сезона по системе «гол+пас»

В матче 6-го тура РФПЛ «Зенит» на своём поле разгромил «Ахмат» со счётом 4:0. Нападающий питерской команды Александр Кокорин в этой встрече отметился голом и результативной передачей.
Таким образом, теперь в активе Кокорина уже пять голов и восемь голевых передач после шести матчей нынешнего сезона РФПЛ. Это ровно столько же, сколько 26-летний футболист набрал по системе «гол+пас» по итогам всего прошлого сезона, в котором он выходил на поле в 27 встречах.
Рекордным для Кокорина по системе «гол+пас» остаётся сезон-2013/14, когда в составе московского «Динамо» он в 22 матчах забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.
Кокорин забил гол в четвёртом матче РФПЛ подряд впервые в своей карьере