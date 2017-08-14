Орлов: думаю, Панов обижается, что о нём не так говорят, как о других зенитовцах

Телекомментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации с бывшим нападающим «Зенита» Александром Пановым, который после матча 4-го тура российской Премьер-Лиги между питерской командой и «Спартаком» был атакован фанатами команды из Санкт-Петербурга.
«Мне обидно, что начались конфликты у Панова. Наверное, Саша обижается, что о нём не так говорят, как о других зенитовцах. Он наша Колпинская Ракета, наше достояние, и мы никогда не забудем его голы, особенно в Париже. И когда мы брали Кубок, он же один обыгрывал всю защиту „Динамо“. Ходить с шарфом „Спартака“ на стадионе в Петербурге — это его право. Он имеет право на всё. Но он выдающийся игрок петербургского „Зенита“, и это неизменно», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Видео инцидента доступно на «Чемпионате».