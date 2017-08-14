Божович: счёт матча с «Уралом» — 2:2, но тульский «Арсенал» проиграл

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал домашнюю ничью с «Уралом» (2:2) в матче шестого тура российской Премьер-Лиги. По ходу встречи хозяева вели со счётом 2:0, но в итоге добились лишь ничьей.
«Начали игру очень хорошо, забили 2 быстрых гол. Казалось, что сделаем игру очень легко. Могли забивать и больше, но к концу могли и проиграть. Не поднимают настроения такие игры. Сегодня мы проиграли.
Гол «в раздевалку» очень плохо сказывается психологически, поэтому очень важно быть сконцентрированными. Тем более уже 2 раза вели в счёте и проигрывали. После таких промахов хорошо, что сегодня хотя бы очко взяли. Не хочу говорить о судействе, хотя мог бы сказать, но мы всё равно виноваты сами", — цитирует Божовича «Тульский футбол».