Анри: я предвзят, но Ляказетт делает всё, чего от него требует игра

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри прокомментировал победу «канониров» над «Лестер Сити» (4:3) в матче первого тура чемпионата Англии и выделил форварда Александра Ляказетта.
«Прежде всего мне нравится, как играет Ляказетт. Он в полном порядке. Чтобы стать для болельщиков своим, ему придётся много забивать, но в матче с „Лестером“ он был очень хорош.
Самое главное — он забивает голы и умеет это делать. Очевидно, что я предвзят, потому что он француз и играет за «Арсенал», но мне очень нравится его игра. Ляказетт делает всё, чего от него требует игра, играет старательно и аккуратно", — цитирует Анри Sky Sports.
Видео с нарезкой действий Ляказетта в игре с «Лестером» доступно в «Твиттере».
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