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Делегация «Урала» вылетела в Екатеринбург с шестичасовой задержкой

15 августа 2017, вторник. 08:26 Футбол

Игроки и тренеры «Урала» вылетели из Калуги в Екатеринбург с шестичасовой задержкой после матча 6-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (2:2), сообщает пресс-служба клуба.

«Ура! Вылетаем домой! Наш рейс задержался на шесть часов», — сказано в сообщении на странице «Урала» в «Твиттере».

Посмотреть фотографию можно в «Твиттере».

«Урал» не мог вылететь из тульского аэропорта непосредственно домой, так как аэродромы Екатеринбурга и близлежащих городов были не готовы принять самолёт из-за тумана. В Калуге находится ближайший к Туле международный аэропорт.

Делегация «Урала» не может вернуться в Екатеринбург из-за тумана
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
15 августа 2017, вторник
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