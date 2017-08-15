Делегация «Урала» вылетела в Екатеринбург с шестичасовой задержкой

Игроки и тренеры «Урала» вылетели из Калуги в Екатеринбург с шестичасовой задержкой после матча 6-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (2:2), сообщает пресс-служба клуба.
«Ура! Вылетаем домой! Наш рейс задержался на шесть часов», — сказано в сообщении на странице «Урала» в «Твиттере».
Посмотреть фотографию можно в «Твиттере».
«Урал» не мог вылететь из тульского аэропорта непосредственно домой, так как аэродромы Екатеринбурга и близлежащих городов были не готовы принять самолёт из-за тумана. В Калуге находится ближайший к Туле международный аэропорт.
Делегация «Урала» не может вернуться в Екатеринбург из-за тумана