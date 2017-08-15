Виейринья может покинуть «Вольфсбург» и перейти в «Штутгарт»

Защитник «Вольфсбурга» Аделину Виейринья может продолжить карьеру в «Штутгарте», сообщает интернет-портал Goal.
В «Штутгарте» считают, что 31-летний португальский футболист способен в достаточной степени усилить правый фланг обороны.
В услугах Виейриньи заинтересован не только «Штутгарт». Видеть его в своих рядах хотел бы и греческий клуб ПАОК, предлагающий игроку зарплату в размере € 1,2 млн в год.
По итогам последнего сезона Виейринья в чемпионате Германии принял участие в 21 матче, не отметившись голами и результативными передачами. Контракт игрока с «волками» в силе до лета 2018 года.