Слуцкий: у меня нет ощущения, что я самый популярный человек в Халле

Главный тренер английского «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал, как к нему относятся в Халле и ощущает ли он ажиотаж.
«Здесь нет слова „ажиотаж“, поскольку у местных нет таких противоречивых чувств, как у нас. Нет ни гипервосторга, ни нереальной ненависти или чего-то ещё. Если англичанин чему-то сильно рад, он скажет „нот бэд“, то есть „неплохо“. Понятно, что болельщики в большинстве своём не знают, кто я такой. Для них я „ноунейм“. Но мы общаемся довольно много, потому что клубная пресс-служба активная, много интервью.
У меня нет ощущения, что я самый популярный человек в городе. Здесь люди очень спокойно выражают свои эмоции. На улице могут подойти, пожелать удачи, но нельзя сказать, что здесь какой-то особый ажиотаж. Чувствую себя абсолютно комфортно в этой обстановке», — заявил Слуцкий в интервью программе «Третий тайм» на канале "Футбол c Meizu" в YouTube.