Олег Шишкин: «Если проиграете, все ставите мне пиво», — говорил Горлукович

Бывший полузащитник курского «Авангарда» Олег Шишкин рассказал о выступлениях в российской команде под руководством Сергея Горлуковича.
«Меня пригласили в курский „Авангард“, который тренировал известный в прошлом игрок, олимпийский чемпион Сергей Горлукович. Интересный специалист! Он требовал, чтобы мы на тренировках не жалели не только себя, но и друг друга, то есть играли жёстко и прям как в игре.
Но и человек был своеобразный. Он говорил: «Если сегодня проиграете, все ставите мне после игры пиво, если выигрываете, то пиво всем вам ставлю я». Вот так мы и сидели после матча. Он вспоминал свою карьеру, Олимпиаду в Сеуле. Все эти беседы затягивались часа на два», — цитирует Шишкина издание «Молдавский футбол».
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