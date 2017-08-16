Тренер «Янг Бойз»: результат не соответствует качеству игры, которое мы показали

Главный тренер «Янг Бойз» Адольф Хюттер прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
«После сегодняшней игры наши шансы немного упали, но это не значит, что ответную игру проведём менее темпераментно. Результат не соответствует качеству игры, которое мы показали. Я считаю, что мы показали хорошую игру. У нас было много шансов забить гол, но Акинфеев был очень хорош. Однако я, как тренер, горжусь своей командой – прежде всего показанной ею игрой.
Как мы умудрились так пропустить? Это называется автогол. Я думаю, в России он называется так же. Ещё раз хочу сказать, что Акинфеев показал прекрасную игру, и тактика игры в пять защитников принесла ЦСКА плоды. Если бы между защитником и вратарём была лучше коммуникация, этого не произошло бы. Мы очень разочарованы, но наши болельщики сегодня были фантастическими. Они все 90 минут поддерживали нас от всего сердца», — передаёт слова Хюттера корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.